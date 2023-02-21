«Друг пытался оттащить собак, но не смог»: в Новгородской области питбули растерзали 9-летнего мальчика

В Новгородской области собаки насмерть загрызли 9-летнего мальчика. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту страшной трагедии в поселке Парфино, где три собаки бойцовой породы питбуль насмерть загрызли 9-летнего мальчика. Все произошло 20 февраля в одном из частных домов, куда ребенок пришел в гости к другу.

- Взрослых дома не было, внутри находились три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент собаки набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Живущий в доме мальчик понял, что псы сейчас растерзают его друга, и помчался за помощью к соседке. Та прибежала, оттащила собак и вызвала скорую помощь. Но травмы оказались слишком тяжелыми и 9-летний ребенок умер на месте.

Вскоре после прибытия врачей, в Парфино приехало все руководство регионального управления Следкома, в том числе глава СУ СКР по Новгородской области Николай Супрун, а также следователи и криминалисты.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

Напомним, что похожий инцидент произошел в начале февраля в Петербурге. Питбуль, которого хозяин выгуливал без намордника и поводка, напал на 9-летнюю девочку, изодрав ей лицо. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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