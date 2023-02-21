Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о трагедии в Новгородской области, где три питбуля насмерть загрызли 9-летнего мальчика

Следователи работают на месте трагедии в Парфино. Фото: СУ СКР по Новгородской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о трагедии в поселке Парфино в Новгородской области. 20 февраля здесь три питбуля насмерть загрызли 9-летнего мальчика, пришедшего к другу в гости.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Новгородской области Супруну Н.Н. представить доклад о ходе расследования, - сообщает пресс-служба Следкома.

Напомним, что по данным следствия, трагедия произошла в частном доме, где не оказалось взрослых. Мальчик и пришедший к нему в гости сверстник играли, когда на гостя набросились собаки. Маленький хозяин пытался оттащить псов, но не смог и убежал за соседкой. Когда женщина пришла на помощь, пострадавший ребенок уже был мертв.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.