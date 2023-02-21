«Пассажиравтотранс» извинился перед мамой 3-летнего малыша, которого одного высадили из автобуса в Петербурге

«Пассажиравтотранс» извинился перед мамой 3-летнего малыша Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Пассажиравтотранс» извинился перед женщиной после неприятного инцидента. Сын петербурженки выпрыгнул на тротуар из автобуса №165 на остановке, а мама не успела выйти за ним. В итоге водитель выпустил женщину из транспорта только на следующей остановке. Трехлетний мальчик остался один на улице.

- Предприятие приносит извинения маме малыша, поскольку возникла стрессовая ситуация. Однако предприятие акцентирует внимание сопровождающих детей, что к выходу нужно подготовиться заблаговременно, а выходить из транспорта взрослому следует первым, впереди ребенка, держа его за руку, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

В организации добавили, что неприятность произошла из-за того, что все пассажиры выходили из салона в последний момент. А водитель по правилам просто не мог остановить автобус не рядом с остановочным павильоном.

С водителем автобуса руководство проведет дополнительную беседу и напомнит ему о правилах посадки и высадки пассажиров. Напомним, инцидент произошел 19 февраля. К счастью, с малышом ничего не случилось, пока он ждал маму совсем один.