Движение по 16 автобусным маршрутам усилено в Петербурге

Комитет усилил движение по 16 автобусным маршрутам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту Петербурга усилил работу 16 автобусных маршрутов. Суммарно число рейсов выросло на 400 единиц, что позволило сократить время ожидания транспорта на остановках. Полный список маршрутов можно посмотреть на сайте Смольного.

- Маршруты усилены в Пушкинском, Красносельском, Красногвардейском, Кировском, Петроградском, Выборгском, Калининском, Приморском, Адмиралтейском, Московском районах, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, усилен один из основных видов транспорта для жителей Шушар - автобус номер 394 который связывает шоссе Подбельского с микрорайоном Славянка. Теперь интервал движения автобуса в часы пик сократился до 4-11 минут в зависимости от дорожной обстановки.

Напомним, что к 2025 году в Славянку обещают пустить скоростной трамвай от метро «Купчино».