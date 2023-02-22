Число вакансий с вечерним графиком работы выросло в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области стало больше вакансий с вечерним графиком работы. Чаще всего работники требуются в сфере ритейла, транспорта и логистики, а также IT.

- Эксперты сервиса hh.ru изучили рынок труда и выяснили, что за год в Ленинградской области резко выросло число вакансий с вечерним графиком работы, - пишет Online47.ru.

Спрос на вечерних работников вырос на 132 процента. Кроме сфер транспорта и логистики, вечерние специалисты требуются для работы преподавателями и репетиторами в онлайн-школах. Востребованы представители ресторанного бизнеса и работники банковской сферы.

Напомним, в Петербурге каждый шестой работник ежегодно увольняется. Это не говорит об ухудшении ситуации на рынке труда. Просто петербуржцы привыкли часто менять сферу деятельности.