Каждый шестой работник в Петербурге ежегодно увольняется. Почему так происходит

Сейчас безработица в городе и области - на стабильно невысоком уровне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Безработица в Петербурге и Ленобласти, кажется, живет двумя жизнями. По отчетам правительства России, за год безработица в этих регионах пошла в рост вместе с еще 11 субъектами страны. Об этом 18 февраля на заседании в кабмине заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. В то же время городской и областной комитеты по труду делятся совсем другими подсчетами. Так, Ленобласть вошла в топ-3 регионов с самым низким уровнем безработицы в феврале, а весь 2022 год была среди лидеров по минимальному уровню безработицы по всей России. Петербургские власти тоже отмечали, что нетрудоустроенных горожан становится все меньше.

Как возможно, чтобы федеральные и региональные показатели так отличались? «Комсомолка» обратилась к ведомствам с вопросом «кому верить».

НЕ ТЕРЯЮТ, А АКТИВНО МЕНЯЮТ РАБОТУ

В петербургском комитете по труду spb.kp.ru заявили, что противоречий в разнице цифр нет. Голикова отчитывалась по данным, собранным по методологии Международной организации труда (МОТ), и сравнивала декабрь с мартом прошлого года. По МОТ петербургский уровень безработицы в марте составлял 1,6%. Городские же чиновники, говоря о декабрьских показателях, сравнивали их с цифрами ноября 2022 года. Тогда безработица в Петербурге снизилась на 0,4% с 2,5% от ноября. Отсюда и разногласия.

Между тем, добавили в комитете, петербургский уровень безработицы по МОТ остается одним из самых низких в России. Пока по северо-западу фиксировали 3,3% безработных в последнем квартале 2022 года, а по России в среднем – 3,7%, в Петербурге насчитывалось всего 2,1% или 63,8 тыс нетрудоустроенных людей. В сравнении с мартом к новому году безработица выросла на 0,5% или 13,7 тыс человек.

- Рост показателей безработицы не говорит об ухудшении ситуации на рынке труда, - объяснили в комитете. - Многие отрасли наоборот по-прежнему нуждаются в персонале: по сравнению с началом 2022 года в базе Службы занятости фиксируется рост числа вакансий. Изменение показателей говорит скорее о том, что петербуржцы стали активнее менять работу. Напомним, что в Санкт-Петербурге работает свыше 3 млн человек, а около 500 тыс. человек ежегодно меняют работу. Смена работы требует времени, и в этот период человек по критериям МОТ относится к безработным.

Многие отрасли, говорят в Смольном, по-прежнему нуждаются в работниках. Количество вакансий только растет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Также в число безработных вошли, например, сотрудники автозавода «Тойота». После масштабных увольнений, вспоминают в комитете, работникам выплатили внушительные компенсации. Денежная «подушка» позволила им чуть дольше выбирать новую работу и оставаться нетрудоустроенными.

А что в Ленобласти? Местный комитет по труду и занятости населения заверил spb.kp.ru, что безработица сейчас находится на уровне 3,3% - одном из самых низких по стране. Причем процент нетрудоустроенных людей снижался в последние пять месяцев.

- В марте 2022 года был зафиксирован исторически низкий уровень безработицы – 2,6%, нехарактерный для нашего региона. Резкий рост достиг пиковых 4,4% в сентябре. Это было обусловлено серьезным внешним давлением. Но системная работа, помощь государства и стабилизация рынка труда привела область к докризисному уровню, - рассказали «КП» в ведомстве.

ЦИФРА ИЗ ОБЛАСТИ

1255 человек трудоустроила региональная служба занятости с начала 2023 года

4044 человека состоит на учете по безработице на 22 февраля 2023 года

МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ НЕ ЖДЕМ

Аналитики главного портала северо-запада по поиску работы и работников hh.ru тоже не фиксировали подъем безработицы в 2022 году. Согласно их исследованиям, ожидание повальной безработицы не оправдалось даже на фоне ухода иностранных компаний из страны.

- Персонал старались сохранить и в условиях длительного простоя, массовые сокращения если и были, то в отдельных компаниях, которым не удалось договориться о передаче или продаже бизнеса российским акционерам или менеджменту, - подчеркивали специалисты.

В Ленобласти, согласно данным на 22 февраля, на учете по безработице состоит 4044 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Делая прогноз на год, аналитики заметили, что предпосылок к массовых сокращениям в загруженных отраслях (общепит, торговля, транспорт и т.д) сейчас нет. А значит и негативного влияния на динамику по безработице ничто пока не предвещает.

На конец февраля, уточнили «Комсомолке» в пресс-службе компании, в Петербурге стабильный уровень конкуренции. Ни массового выхода людей на рынок труда, ни сокращения числа вакансий эксперты не видят.

ОПРОС

По результатам опроса «КП-Петербург» в телеграм-канале можно сказать, что с безработицей горожане все-таки сталкиваются. В опросе участвовали 67 человек, из них:

42% признались, что не могут найти работу.

28% испытывают сложности с поиском новой вакансии, хотя выбор, казалось бы, обширный. Отдельные читатели пожаловались, что свободны вакансии с неприятными условиями труда: 12-часовой рабочий день, занятость на 6 или 7 дней в неделю.

25% уверены, что работу найти легко – вакансий море.

5% отметили, что с безработицей пока не коснулись, но рискуют попасть под сокращение на своем месте.

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