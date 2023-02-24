Бойца Росгвардии, в которого стреляли возле метро «Гостиный двор» в Петербурге, представят к награде

В полдень 24 февраля на Невском проспекте неизвестный выстрелил в бойца ОМОНа и ранил его. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге представят к награде сотрудника Росгвардии, раненного станции метро «Гостиный двор». Об этом сообщает пресс-служба ведомства 24 февраля 2023 года.

- Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев будет ходатайствовать о награждении государственной наградой сотрудника ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который при несении службы по обеспечению общественной безопасности обнаружил подозрительного человека и при попытке его задержать был тяжело ранен, - говорится в сообщении пресс-служба Северо-Западного округа Росгварди.

В полдень 24 февраля на Невском проспекте неизвестный выстрелил в бойца ОМОНа и ранил его. Мужчину задержали на месте. В отношении него завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сам же сотрудник Росгвардии находится в больнице.