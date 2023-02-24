Неизвестный выстрелил в сотрудника ОМОНа на станции метро «Гостиный двор» в Петербурге

Подозреваемого уже задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У станции метро «Гостиный двор» в Петербурге ранили сотрудника ОМОНа. ЧП случилось 24 февраля 2023 года. Нападавшего задержали сразу же и доставили в отделение полиции. В отношении мужчины 1972 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Также из-за стрельбы пришлось ограничить вход на станцию «Гостиный двор». Сейчас вестибюль работает в штатном режиме.

Пострадавший сотрудник Росгвардии госпитализирован. В ведомстве сообщили, что раненного мужчину представят к награде.

- Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев будет ходатайствовать о награждении государственной наградой сотрудника ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который при несении службы по обеспечению общественной безопасности обнаружил подозрительного человека и при попытке его задержать был тяжело ранен, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине, стрелявшего в сотрудника Росгвардии.

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