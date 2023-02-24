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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 11:01

Состояние раненного у «Гостиного двора» бойца ОМОНа оценивают как крайне тяжелое

Пострадавшего оперируют в Мариинской больнице
Авторы (2):
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Врачи не дают никаких прогнозов.

Врачи не дают никаких прогнозов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стало известно состоянии раненного бойца ОМОНа у станции метро «Гостиный двор». Неизвестный мужчина выстрелили в сотрудника Росгвардии в районе полудня 24 февраля. Пострадавшего доставили в медецинское учреждение для оказания срочной помощи. Как рассказал источник сайта spb.kp.ru, в Мариинской больнице ему сделают операцию.

- Состояние крайне тяжелое. Делают операцию. Но прогнозы никто не дает, лучшие специалисты делают все что могут, - источник из Мариинской больницы.

Стрелявшего в сотрудника Росгвардии задержали и завели уголовное дело. В ближайшее время суд определит меру пресечения подозреваемого.