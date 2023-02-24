Состояние раненного у «Гостиного двора» бойца ОМОНа оценивают как крайне тяжелое

Врачи не дают никаких прогнозов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стало известно состоянии раненного бойца ОМОНа у станции метро «Гостиный двор». Неизвестный мужчина выстрелили в сотрудника Росгвардии в районе полудня 24 февраля. Пострадавшего доставили в медецинское учреждение для оказания срочной помощи. Как рассказал источник сайта spb.kp.ru, в Мариинской больнице ему сделают операцию.

- Состояние крайне тяжелое. Делают операцию. Но прогнозы никто не дает, лучшие специалисты делают все что могут, - источник из Мариинской больницы.

Стрелявшего в сотрудника Росгвардии задержали и завели уголовное дело. В ближайшее время суд определит меру пресечения подозреваемого.