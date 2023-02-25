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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 13:18

Мужчину, стрелявшего в бойца ОМОНа в центре Петербурга, привезли в суд

Ему будут избирать меру пресечения
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд получил ходатайство об аресте подозреваемого в стрельбе по бойцу ОМОНа. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Суд получил ходатайство об аресте подозреваемого в стрельбе по бойцу ОМОНа. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Мужчину, стрелявшего в бойца ОМОНа у метро «Гостиный двор», привезли в Куйбышевский райсуд Петербурга для избрания меры пресечения. Ранее суд получил ходатайство следствия об аресте подозреваемого, которому уже предъявлено обвинение.

- Следствие полагает, что 24.02.2023, находясь у Гостиного двора, обвиняемый дважды выстрелил в сотрудника ОМОН. Состояние потерпевшего оценивается как тяжелое, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В отношении 50-летнего уроженца Узбекистана возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, что предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, а также исключительную меру в виде пожизненного лишения свободы.