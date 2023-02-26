Число машин в массовом ДТП под Новгородом выросло до 42, трассу М-11 перекрыли

Трассу М-11 в Новгородской области перекрыли из-за массового ДТП с 42 машинами. Фото: СОЦСЕТИ

Количество автомобилей, попавших в массовое ДТП в Новгородской области, выросло до 42. Об этом рассказали РИА Новости в УГИБДД России по 53-му региону. Сейчас трассу М-11 перекрыли из-за огромной пробки в четыре километра и проблем с устранением последствий аварии. Напомним, в происшествии погибла одна женщина, она была водителем «Рено Дастер». Эта машина влетела под кузов фуры. Еще три человека числятся пострадавшими. Снегопад осложняет ликвидацию ДТП.

- Уважаемые водители, в направлении Москвы вы можете двигаться по трассе М-10 «Россия», - уточняют в УГИБДД России по Новгородской области.

Кроме этого на месте четырехкилометрового затора развернули пункты обогрева. Спасатели МЧС предоставляют водителям и пассажирам горячий чай, сухпайки, возможность зарядить телефон и воспользоваться аптечкой.