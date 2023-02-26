Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП из 25 автомобилей на трассе М-11 в Новгородской области

Массовое ДТП из 20 машин произошло под Новгородом. Фото: vk.com/region53

Массовое ДТП из 25 автомобилей произошло на 504-м километре трассы М-11 «Нева» в Новгородской области. Жуткие фотографии с места происшествия публикуют очевидцы. По их словам, машин в аварии почти три десятка.

Погибла водитель "Рено Дастера". Фото: отдел ГИБДД "Новгородский"

На снимках видно, что трассу замело снегом. Водители старались избежать столкновения, но в итоге после череды заносов и ДТП образовалась свалка из побитых машин. Теперь на пути из Петербурга в Москву стоит почти мертвая пятикилометровая пробка. Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в аварии погибла женщина за рулем «Рено Дастера».

В машинах ехали целые семьи. Фото: отдел ГИБДД "Новгородский"

- Скорая к ней не успела. Кроме этого три человека пострадали, - констатировали в ГИБДД. – По предварительной информации, изначально на трассе столкнулись два легковых авто. Следом в них врезался грузовик, в который тут же влетела фура с битумом. Далее в транспорт с битумом врезался «Дастер» с женщиной-водителем. После всего этого столкнулись остальные автомобили, коих не менее десяти.

Побито много машин. Фото: отдел ГИБДД "Новгородский"

По факту ДТП проводится проверка. Подключилась прокуратура. В ведомстве насчитали 25 машин, пострадавших в аварии. Сейчас спасательные службы ликвидируют последствия ДТП, пока дорожники пытаются хоть как-то разгрузить затор.

Пробка растянулась на километры. Фото: t.me/Megapolisonline

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жуть полная»: несколько человек погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе под Петербургом

Два человека погибли и два пострадали в массовом ДТП в Ленобласти (подробности)