Уголовное дело возбудили после избиения подростка из ЧВК «Редан» в ТРЦ «Галерея»

Массовая драка подростков в ТРЦ "Галерея" стала уголовным делом. Фото: предоставлено "КП"

Уголовное дело по статье за хулиганство возбудили после массовой драки в ТРЦ «Галерея» в Петербурге. Напомним, потасовка с участием подростков произошла днем в воскресенье, 26 февраля. Началась она с избиения парня в черной толстовке с изображением паука, отсылающего к субкультуре ЧВК «Редан». После этого в торговый центр нагрянул ОМОН, чтобы задержать всех хулиганов и доставить их для проверки в полицию. Оказалось, что подростки заработали себе на статью. Делом будет заниматься Следственный комитет.

- Неустановленная группа лиц грубо нарушили общественный порядок и совершили хулиганские действия в ТРЦ «Галерея». В результате их действий пострадали несколько человек, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По второй части статьи 213 УК РФ хулиганам-подросткам грозит до семи лет колонии.