Дачникам Петербурга и Ленобласти расскажут, как подключиться к электросетям

Дачникам расскажут, как подключиться к электричеству. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Ленобласти узнают подробные условия подключения дачных территорий к энергосетям. Для этого 27 февраля представители МФЦ и «Ленэнерго» проведут горячую линию «Директор МФЦ – на связи!».

- Зрители смогут связаться со спикерами и задать вопрос по телефону (812) 775-47-78, через Интернет-приемную или направить сообщение на WhatsApp на номер 8 (931) 303-36-75 или в соцсетях, — рассказали сотрудники МФЦ Ленинградской области.

На вопросы дачников ответит директор областного МФЦ Сергей Есипов, а также представители «Ленэнерго» — начальник департамента по технологическому присоединению Илья Бирючков и директор по работе с клиентами Карина Ильина.

Эфир пройдет с 15 до 16 часов. Посмотреть его можно по ссылке.

Напомним, что с 1 марта в Ленобласти начнут действовать новые правила противопожарного режима. Они коснутся использования мангалов, сжигания мусора и установки решеток на окна подвалов.