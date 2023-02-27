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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:07

Комплексная проверка системы оповещения населения пройдет в Петербурге 1 марта

Сирены завоют около 10 часов утра
Анастасия ОВЧАРЕНКО
Громкоговорители включатся в Петербурге утром 1 марта.

Громкоговорители включатся в Петербурге утром 1 марта.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 1 марта пройдет проверка системы оповещения. На улицах заработают сирены и громкоговорители. Телеканалы и радиостанции также станут передавать звуковой сигнал и голосовое сообщение.

— В среду, 1 марта, с 10:35 до 10:45 состоится ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, — рассказали в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.

Такая проверка нужна, чтобы убедиться в налаженной работе всех средств оповещения и каналов связи. В городе она проводится дважды в год — в начале марта и октября и длится всего 10 минут.

Напомним, что проверка пройдет в несколько этапов. Сначала петербуржцев предупредят о ее начале, затем зазвучат электромеханические сирены. После этого сигнал транслируют по каналам телевидения и радиостанций