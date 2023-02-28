Небо над Петербургом снова открыли для гражданских самолетов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом снова начали открывать. План "Ковер", который ввели в одиннадцатом часу утра 28 февраля 2023 года в аэропорту Пулково еще не отменили, но "Воздушные ворота" города вернулись к штатной работе. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе ЗВО.

- "Ковер" пока не отменяли, истребители еще не вернулись. Но гражданские самолеты уже летают, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что небо над Петербургом было закрыто в радиусе 200 километров из-за неустановленного летающего объекта. Что именно это было, в пресс-службе ЗВО не уточняют. Небо было закрыто для того, чтобы истребители могли подняться и установить нарушителя.