«Истребители вылетели на перехват»: Пилот объяснил, зачем военные закрыли небо для самолетов над Петербургом

Аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет самолеты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аэропорт Пулково прекратил принимать и отправлять самолеты. Это произошло в 11-м часу утра 28 февраля 2023 года. Информацию подтвердили в правительстве Санкт-Петербурга. Правда причину не указали.

- Аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять самолеты. В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме, - сообщили в правительстве Петербурга.

Напомним, что утром воздушное пространство над городом опустело, а самолеты начали разворачивать на подлете к Северной столице. По предварительным данным, в небе был замечен подозрительный объект.

Как стало известно spb.kp.ru от источника, в Петербурге был введен план "Ковер". В небо поднялись истребители, чтобы сбить подозрительный объект. Что именно это за летательный аппарат, не уточняется.

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