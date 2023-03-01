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НовостиОбщество28 февраля 2023 21:46

В Ленобласти отменили проверку систем оповещения, запланированную на 1 марта

В регионе не завоют сирены
Анастасия НУРАДИЛОВА
В регионе не завоют сирены

В регионе не завоют сирены

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области отменили комплексную проверку систем оповещения, которая была запланирована на 1 марта. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

- На первый день весны была запланирована комплексная проверка готовности системы оповещения Ленобласти об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона, но она не состоится, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, в Петербурге проверку проведут в «тихом» режиме. Действия специалистов отработают, но включать сирены и громкоговорители не планируется. Такое решение было принято около 23 часов вечера 28 февраля, за ночь до запланированной проверки.