Лунное гало заметили в ночном небе Петербурга

Явление заметили 4 марта. vk.com/i.kolosova2022

Над Петербургом заметили редкое оптическое явление. В небе 4 марта 2023 года показалось лунное гало. Об этом рассказали жители Северной столицы, поделившись снимками в Telegram-каналах и соцсетях.

К слову, лунное гало было необычным – вокруг спутника Земли было радужное обрамление.

Напомним, гало возникает из-за ледяных кристаллов, образующихся в верхних слоях тропосферы.

Напомним, в середине февраля в Ленобласти и на окраинах Петербурга одно явление приняли за НЛО. В ночном небе показался «светлячок». Точка двигалась медленно, тем и смутила наблюдателей. Но ученые заявили, что это точно никакие не пришельцы, а скорее всего «технический» феномен.