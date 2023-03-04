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НовостиПроисшествия4 марта 2023 18:02

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом и «Мерседесом» в Ленобласти

Погибла пассажирка легкового автомобиля
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Погиб пассажир иномарки, водитель получил серьезные травмы. Фото: прокуратура Ленобласти

Погиб пассажир иномарки, водитель получил серьезные травмы. Фото: прокуратура Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. Авария случилась 3 марта в Выборгском районе между пассажирским автобусом и «Мерседесом». Водитель легковушки на светофоре столкнулся с «ПАЗ», который остановился на «красный», а тот в свою очередь наехал на впереди стоящий «Фольксваген».

Во результате аварии скончалась пассажирка «Мерседеса», а водитель легковушки получил травмы. По счастливой случайности пассажиры автобуса остались все целы.

- 4 марта 2023 года полицейским следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.