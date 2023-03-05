«Стыдно перед людьми!»: укравший крест из храма в Петербурге раскаялся перед полицией

Мужчина признался в краже. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции задержали церковного вора, который украл крест в храме Петербурга. Им оказался 39-летний рецидивист. Напомним, 3 марта мужчина зашел в храм «Преподобного Сергия Радонежского», после того как перекрестился возле икон он положил в карман золотой крест и «Евангилие». Общий ущерб составил 400 тысяч рублей. Злоумышленника нашли спустя сутки в его съемной квартире.

- Установлено, что похищенное имущество, в несколько сотен тысяч рублей, подозреваемый сдал в ломбард за 500 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицейском участке задержанный раскаялся и признался.

- Стыдно перед людьми, - сказал мужчина.

Но это не спасло его от уголовного дела. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.