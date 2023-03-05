Елизавета Туктамышева выиграла «бронзу» в финале Гран-при России по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева заняла третье место в финале Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ветеран фигурного катания Елизавета Туктамышева заняла третье место в финале Гран-при России по фигурному катанию после короткой и произвольной программ. Напомним, «императрица» шла второй после первой половины турнира. Лиза признавалась, что думала, что ей будет гораздо тяжелее. Но именно энергетика родной публики из зала «Юбилейного» в Петербурге и помогла ей поймать драйв. Лиза даже похвалила свой аксель, хотя она часто придирается.

Лиза покорила зал "Юбилейного". Фото: Артем КИЛЬКИН

Для произвольной программы Туктамышева выбрала бордовой платье с алой розой на спине. Елизавета улыбалась на протяжении всего проката, получая удовольствие от происходящего. Обошлось без падений. Фирменные аксели почти не давали сбоя. А в концовке Лиза и вовсе рассмеялась.

Туктамышева вновь продемонстрировала свою конкурентоспособность, несмотря на более старший возраст. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Елизавета Туктамышева набрала в общей сложности 241,61 балла, - объявили судьи.

«Императрице» не хватило всего лишь 10 сотых балла до Камилы Валиевой, чтобы занять второе место. «Золото» соревнований заняла еще одна ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, несмотря на несколько падений.