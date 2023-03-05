Полиция показала видео допроса стрелявшего мужчины на улице Рубинштейна в Петербурге

Нападавший выстрелил в двух мужчина на барной улице Рубинштейна. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Полиция Петербурга показала видео допроса мужчины, который стрелял по людям на улице Рубинштейна 4 марта. Вооруженный травматическим пистолетом уроженец Оренбурга открыл стрельбу и рань двух человек. Оба парня, 25 и 28 лет, госпитализированы с травмами.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина.

- Они хотели, чтобы я упал. Они подошли ко мне и сказали «давай-давай». Произошел конфликт. Я предупредил, что буду стрелять, - объясняется мужчина, который в момент задержания был пьян.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «хулиганство». Скоро суд выберет ему меру пресечения.