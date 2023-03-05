Что произошло после «серебра» Камилы Валиевой в финале Гран-при России по фигурному катанию

Камила Валиева оценила свое "серебро" в финале Гран-при. Фото: t.me/teamtutberidzee

Камила Валиева прокомментировала свое второе место в финале Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге. Напомним, она уступила коллеге по команде Этери Тутберидзе Аделии Петросян. Третье место заняла петербурженка Елизавета Туктамышева. По словам Валиевой, этот сезон у нее неровный, и она рада, что он подошел к концу.

Камила потрясла зрителей своим прокатом и разрыдалась в концовке. Фото: Артем КИЛЬКИН

- У меня был некий спад в этом сезоне. Но ведь невозможно постоянно идти вверх. Дальше мне будет легче. Я стала взрослой. И остаюсь стойкой благодаря моим тренерам и поддержке болельщиков. Хотя, признаюсь, этот финал Гран-при я каталась с комом в горле, так как он напоминал мне о чемпионате России в 2021 году, - сказала Камила на пресс-конференции после турнира.

Валиева подчеркнула, что все пройденные трудности только укрепят ее силы в себе, и она станет еще спокойнее и увереннее.