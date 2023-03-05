Александра Трусова дерзко ответила фанатке на просьбу дать автограф и прижала к груди Марка Кондратюка

Александра Трусова прижала к груди бойфренда Марка Кондратюка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александра Трусова все-таки приехала на финал Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге. Напомним, у Саши появились проблемы со спиной, поэтому она пропустила концовку сезона. Но фигуристка все равно приехала в Северную столицу поддержать своего парня Марка Кондратюка. Молодой человек шел первым после короткой программы, но в произвольной допустил ряд ошибок и в итоге взял только «бронзу». Пока Марк раздавал интервью, Саша подошла к трибуне фанаток и оставляла автографы на плакатах, блокнотах и коньках. И там между поклонницами и Трусовой произошел интересный диалог.

- Саша, Саша, ты лучшая! Дай автограф, пожалуйста!

- Хватит орать! Сейчас…

- Дай автограф, ты войдешь в историю.

- Вообще-то я уже вошла в историю!

Трогательные объятия Марка и Александры. Фото: Артем КИЛЬКИН

После этого Александра отошла к Марку и прижала его к груди, чтобы крепко обнять и утешить после его расстройства из-за ошибок в произвольной программе. Трогательный момент попал в объектив камеры фотокорреспондента spb.kp.ru.