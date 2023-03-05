Слезы Валиевой, секреты Туктамышевой и новый джокер Тутберидзе: Триумфы и драмы на финале Гран-при по фигурному катанию в Петербурге

Рассказываем об итогах финала Гран-при России по фигурному катанию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сезон фигурного катания завершился помпезным финалом Гран-при России в заполненном до отказа СК «Юбилейный». Лучшие фигуристы страны выдали свой максимум, чтобы получить заветные медали, показать мировой уровень подготовки в нелегкое время спортивных санкций и хлопнуть дверьми перед отпуском. Не обошлось без слез, улыбок, смеха и неожиданных поворотов. Но обо всем по порядку.

Камила призналась, что этот сезон был очень тяжелым для нее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дорогу новому поколению

Пожалуй, главную интригу одиночных соревнований у девушек создали ученицы Этери Тутберидзе. Новая подопечная известного тренера Аделия Петросян неожиданно выиграла короткую программу. Ее коллега Камила Валиева из-за падения расположилась только на третьем месте, уступив Елизавете Туктамышевой, которая зарядилась энергетикой родного стадиона и выдала собранное, взрослое и чувственное катание без серьезных помарок.

Камила разрыдалась в концовке проката. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но кто мог подумать, что судьям настолько понравится юная 15-летняя звездочка Петросян, что даже в произвольной программе ей простят сразу два падения. Вчерашняя юниорка впервые блистательно исполнила четверной флип, который уже гарантировал ей высокие позиции. Валиева ответила четверными тулупами, а в концовке без сил упала на лед и разрыдалась, слегка задыхаясь от эмоций и усталости. Камила в итоге стала второй.

- У меня был спад в этом сезоне. Но надо признать, что невозможно постоянно идти вверх, быть лучшей. Дальше мне будет легче. Я стала взрослой. И остаюсь стойкой благодаря моим тренерам и поддержке болельщиков, - сказала опустошенная Камила на пресс-конференции после турнира.

А вот и тройка призеров, в прямом смысле поддерживают друг друга! Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот «императрица» Туктамышева никаких проблем и потрясений на этом Гран-при не испытала. После признания о том, что у нее появился новый молодой человек, Лиза расцвела на турнире. Она исполняла взрослые, вдумчивые прокаты под романтическую музыку. А финальное катание в бордовом платье с алой розой покорило не только зрителей, но и жюри. Лиза уступила только несколько сотых баллов Камиле! Но «бронзе» она очень рада.

Лиза делала все с улыбкой. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Рада, что поставила такую жирную точку именно дома, в «Юбилейном». С такими потрясающими болельщиками. У меня только положительные эмоции. Осталось найти силы и на шоу-программу, которая пройдет в марте. А потом можно будет дать себе заслуженный отдых, сходить в СПА-салон, отдохнуть, расслабиться. Захочу бургер – съем бургер, ничего в этом страшного нет! – рассмеялась Лиза во время интервью журналистам.

Под конец Камила и Елизавета подняли на руки новую чемпионку. Похоже, мы наблюдаем зарождение нового поколения в российской «фигурке», способное дать бой всем ветеранам.

Пары снова удивили не только прокатом, но и костюмами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Триумф петербуржцев в парах

В турнире спортивных пар были свои интриги. Первые два места заняли петербуржцы – «золото» у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а «серебро» - у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Тройку замкнул дуэт Тарасовой и Морозова. Хоть Бойкова с Козловским и проиграли в произвольной программе, но благодаря короткой на 0,60 балла вырвались на первую строчку. Дмитрий даже разрыдался, увидев оценки жюри.

Шпагат на льду? Легко! Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы держим сумасшедший мировой уровень, несмотря на прошедший олимпийский сезон, каждый из нас подстегивает друг друга, - выступил Козловский на пресс-конференции. – Здесь у нас в России каждый спортсмен хочет выигрывать только в тяжелой напряженной борьбе. И я горжусь тем, что являюсь частью этой сильной и ведущей команды.

Однако пара победителей успела огорчить своих поклонников тем, что они не выступят в шоу-программе в марте, которая официально закончит сезон для фигуристов. Видимо, ребята попросту устали. Свои планы на отдых они не раскрыли.

Петербуржец Петр Гуменник произвел фурор в финале. Фото: Артем КИЛЬКИН

Радость Алиева и горе Кондратюка

У мужчин-одиночников после короткой программы лидировал парень Анастасии Трусовой – Марк Кондратюк. Москвич не оставил шансов петербуржцу Петру Гуменнику и Макару Игнатову. Дмитрий Алиев и вовсе упал в самый низ турнирной таблицы после череды проваленных элементов. Но произвольную программу он откатал идеально. И запрыгнул сразу на вторую строчку в итоговой таблице!

Радостные парни на пьедестале. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я вообще хотел пропустить этот сезон, - пытался оправдаться Алиев. – Но сейчас попал в сборную России. Это очень меня держит. Но планов пока не строю.

Александра Трусова поспешила утешить Марка Кондратюка. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Золото» у мужчин забрал Петр Гуменник, в то время как Марк Кондратюк провалил произвольную программу и занял там всего лишь седьмое место. Однако по сумме результатов бойфренд Трусовой все-таки забрал «бронзу». И убежал в объятия любимой девушки.

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