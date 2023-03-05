Завершены поиски 13-летней школьницы, пропавшей в Петербурге

Близкие пропавшей забили тревогу и обратились к волонтерам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поиски 13-летней школьницы завершены в Петербурге. Девочка пропала 3 марта. Как только ее близкие обнаружили, что она не вернулась домой в Шушары, то обратились в полицию. Также попросили помощи у поисковиков отряда «Лиза Алерт Питер». Спустя двое суток поиски прекратили.

- Найдена волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», благодаря слаженной совместной работе с сотрудниками полиции. Жива. Благодарим всех за помощь, - сообщили на форуме поискового отряда «Лиза Алерт».

Подробности исчезновения девушки и ее поисков не разглашаются.

Напомним, также 4 марта отряд нашел еще одну девочку-подростка. 15-летняя школьница не вернулась домой после занятий. Сейчас с ней все хорошо, она найдена живой.