Суд арестовал дебошира, стрелявшего в людей на улице Рубинштейна в Петербурге

Суд арестовал стрелка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд арестовал мужчину, которого подозревают в стрельбе по людям на улице Рубинштейна. Все произошло вечером 4 марта. По версии следствия, задержанный поссорился с двумя другими посетителями ночных заведений. А потом выстрелил в обидчиков из травматического пистолета.

- Мужчина был задержан 5 марта. В этот же день ему предъявлено обвинение. 6 марта суд выбрал для него меру пресечения – арест на три месяца. В следственном изоляторе он пробудет, как минимум, до 3 мая, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, из-за дебошира пострадали три человека. Они получии огнестрельные ранения в ноги и спину. С барной улицы их госпитализировали на машине скорой помощи. А обвиняемый петербуржец уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, но, судя по всему, не встал на путь исправления.