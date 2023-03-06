Московское шоссе снова встало в многокилометровой пробке из-за неубранного снега

на Московском шоссе снова пробка. Фото: t.me/Megapolisonline

Из-за неубранного снега Московское шоссе в Санкт-Петербурге снова встало в огромной пробке, растянувшейся на многие километры. Жители города уже давно заметили, что подобная ситуация в этом месте повторяется из года в год.

- Никогда такого не было и вот опять, - иронизируют жители в комментариях Telegram-канала «Мегаполис».

Очевидцы также сообщили, что автомобили буксуют и не могут двигаться по неочищенной от снега проезжей части. Сетевые сервисы зафиксировали пробку в 7 баллов. Петербуржцы в социальных сетях подчеркнули, что такая же ситуация была еще и в прошлом году, тем не менее Смольный скинул всю вину на аномальный снегопад.

Ранее spb.kp.ru сообщали, что Московское шоссе становилось эпицентром многокилометровых пробок не только из-за погодных условий. К примеру, еще в сентябре прошлого года на выезд из города нельзя было пробиться из-за частых ДТП, а на въезд движение осложнял внезапный дорожный ремонт.