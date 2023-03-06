Главврач Боткинской больницы в Петербурге описал новый портрет COVID-пациента

Чаще всего в больницу с ковидом попадают петербуржцы старше 80 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал, кто сейчас чаще всего болеет коронавирусом. Портрет пациента он составил на пресс-конференции «Интерфакса» 6 марта.

- За последний год портрет пациента изменился. Сейчас почти все пациенты старше 80 лет, у них положительный анализ на ковид, но среди всех проблем со здоровьем ковид стоит только на пятом-десятом месте. У них сердечные, почечные и другие хронические заболевания, - рассказал Денис Гусев.

Напомним, стало известно, сколько составила средняя зарплата врачей в 2022 году. В прошлом году она достигла 143 тысяч рублей в месяц. Младший и средний персонал медицинских учреждений получал около 71,5 тысяч рублей.

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