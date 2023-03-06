В Ленобласти будут судить мужчину, изрезавшего ножом собственного 9-летнего сына

Мужчину задержали. Фото: Скриншот из видео

В Ленобласти будут судить горе-отца, который чуть не зарезал собственного 9-летнего сына. Жестокий папа нанес ребенку не менее семи ножевых ранений. А причиной такого поведения стала ссора с женой. Инцидент случился 19 октября 2022 года в Кудрово.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью, - говорится в сообщении прокуратуры Ленобласти.

Напомним, мужчина был пьян. Он взял маленького мальчика в заложники и угрожал, что убьет его. Жена не жила с ним уже два месяца. Поэтому отец решил подкараулить их общего ребенка около школы и увел к себе домой.

Во время издевательств над собственным сыном он вел переговоры с женой по телефону. Когда мальчика спасли сотрудники полиции, ему срочно потребовалась помощь врачей из-за серьезного ранения в шею.