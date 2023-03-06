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НовостиСпорт6 марта 2023 17:17

Елизавета Туктамышева заработала 3,65 миллиона призовых в сезоне 2022-2023

Фигуристка из Петербурга показала третий результат по уровню заработка среди одиночниц
Элеонора КУРЮМОВА
Лиза Туктамышева заработала почти 4 млн рублей за сезон.

Лиза Туктамышева заработала почти 4 млн рублей за сезон.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом сезоне Елизавета Туктамышева получила 3,65 миллиона призовых. Больше нее заработали только занявшая второе место в финале Гран-при Камилла Валиева (4,625 миллиона рублей) и чемпионка России Софья Акатьева (4,075 миллиона).

Подсчеты были сделаны на основе открытых данных, ведь размер призового фонда сезона Федерация фигурного катания на коньках России называла еще осенью 2022 года.

Напомним, что 5 марта в Санкт-Петербурге завершился финал Гран-при России по фигурному катанию. Победительницей в женском одиночном катании стала Аделия Петросян. Второе место – у Камиллы Валиевой, а третье – у Елизаветы Туктамышевой.

- Рада, что поставила такую жирную точку именно дома, в «Юбилейном». С такими потрясающими болельщиками. У меня только положительные эмоции, - рассказала Елизавета Туктамышева на пресс-конференции после финала Гран-при.