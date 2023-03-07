МЧС предупредило о сильном снеге и метели в Петербурге 8 марта

В праздничный день ожидается ухудшение погоды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мороз и сильный ветер немного омрачат праздничный весенний день. Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в среду, 8 марта. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Петербургу.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 8 марта в Петербурге пройдет сильный снег. Синоптики прогнозируют метель, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в праздничный день температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов. Утром пройдет метель, а скорость ветра составит от 8 до 13 метров в секунду. Днем распогодится, и к обеду ветер ослабеет, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.