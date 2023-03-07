Росгвардейцы эвакуировали 157 детей из горящего детского сада в Петербурге

Огонь тушили 20 спасателей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Невском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы вместе с воспитателями детского сада спасли 157 малышей из задымленных помещений детского сада. ЧП произошло в 10:10 на улице Подвойского.

Дым, поваливший из электрощитовой, заметили воспитатели. Они и нажали кнопку пожарно-тревожной сигнализации.

- Задымление ликвидировали. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На место происшествия экстренно прибыли росгвардейцы, пожарные и медики. Затем была установлена причина задымления - неисправность электропроводки.

Напомним, пожар в детском саду тушили 20 спасателей МЧС. На место происшествия выезжали четыре пожарные машины. Площадь пожара составила всего 0,5 квадратных метров. Специалистам удалось быстро ликвидировать огонь.