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НовостиПроисшествия7 марта 2023 19:19

Желтый уровень погодной опасности будет действовать на территории Петербурга 8 марта

В городе ожидается метель
Анастасия НУРАДИЛОВА
В городе ожидается метель

В городе ожидается метель

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге будет объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Он будет действовать на территории Северной столицы 8 марта с 8 до 15 часов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- По информации Росгидрометцентра из-за метели будет объявлен «желтый» уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Правительство Петербурга напоминает водителям и пешеходам о необходимости проявлять особую осторожность во время сложных погодных условий в городе.

Напомним, ранее МЧС предупреждало петербуржцев о сильном снеге и метели в праздничный день.