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НовостиПроисшествия8 марта 2023 6:27

Метель и ураганный ветер накроют Петербург 8 марта

МЧС просит быть осторожнее и водителей, и пешеходов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Метель и сильный ветер обещают 8 марта в Петербурге.

Метель и сильный ветер обещают 8 марта в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду будут царить в Петербурге в праздничную среду, 8 марта. Об этом поспешили рассказать в пресс-службе городского ГУ МЧС России. Снегопад накрыл Северную столицу еще ночью, и многие дороги сейчас занесены. Спасатели просят быть осторожнее и водителей, и пешеходов. В общем, зима пока не хочет уходить из города.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 марта в Петербурге ухудшатся погодные условия – усилится ветер до 17 м/с, а также пройдет сильный снег, ожидается метель, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столицы.

Добавим, что накануне власти Петербурга объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, погодное «безобразие» продлится до 15:00. К слову, температура в течение дня опустится до минус двух градусов.