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НовостиПроисшествия8 марта 2023 7:23

Полиция показала видео допроса хулигана, выстрелившего из ракетницы в подростка в Петербурге

Мужчина оправдывался, что между ними произошла словесная перепалка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Полиция показала видео задержания хулигана, выстрелившего из ракетницы в подростка. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полиция показала видео задержания хулигана, выстрелившего из ракетницы в подростка. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полиция Петербурга показала видео допроса одного из обвиняемых в нападении с ракетницей на подростка. Напомним, суд уже арестовал Ивана Кичигина и его приятеля Рустама Саидрахмонова. 3 марта они пристали к 17-летнему парню в дома №49 на Большом Сампсониевском проспекте. В подростка не только выстрелили из ракетницы, но и облили перцовым газом, а также ударили электрошокером. Какое-то время парень провел в больнице. Хулиганы скрывались от полиции четыре дня.

- Между нами произошла словесная перепалка, - оправдывался на видео один из напавших на подростка.

Одного из задержанных хулиганов ранее судили. Первому 18 лет, второму 22 года. Оба петербуржцы. По второй части статьи 213 УК РФ им грозит до семи лет колонии. Сейчас, как и было сказано выше, обвиняемых отправили в СИЗО.