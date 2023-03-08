Спасатели эвакуировали 83 рыбаков с двух отколовшихся льдин на Финском заливе в Ленобласти

83 рыбака спасли с отколовшихся льдин в Финском заливе. Фото: МЧС России

Спасатели эвакуировали 83 рыбаков с двух дрейфующих льдин в Финском заливе. Напомним, мужчины оказались в западне в Ломоносовском районе Ленобласти. Для того, чтобы их спасти, на место прибыло судно на воздушной подушке, а также вертолет Ми-8. Пострадавших среди горе-рыбаков нет, есть только испугавшиеся.

- В 14:27 сотрудники МЧС завершили спасательную операцию, начатую с 10 утра. Всего на берег доставили 83 человека, в том числе при помощи экипажа вертолета. Рыбакам грозит солидный штраф, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Добавим, что ранее спасатели предупреждали рыбаков о том, что 8 марта будет небезопасно выходить на лед Финского залива из-за метели и сильного ветра. Однако, как видно, это предупреждение массово проигнорировали.