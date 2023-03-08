Петербургский художник создал Lego по мотивам «Кавказской пленницы»

Художник Артем Бизяев создал концепт Lego по мотивам "Кавказской пленницы". Фото: СОЦСЕТИ

Художник из Петербурга Артем Бизяев создал новый Лего-концепт. Вымышленный конструктор на этот раз вдохновлен «Кавказской пленницей». На иллюстрациях представлены главные герои: студент Шурик, а также спортсменка, отличница, комсомолка и просто красавица Нина. Кроме того, даже не подкованный зритель сразу узнает эпизоды с комедийной троицей: Трусом, Балбесом и Бывалым.

Ну разве не один в один? Фото: СОЦСЕТИ

– «Незаконно» так точно воспроизводить героев, – отмечают подписчики художника, более известного под псевдонимом Олег Легов. Кстати, именно он рисовал титры для фильма «Майор Гром: Чумной доктор» и комиксы про стажера Дубина.

Напомним, что дебютировал художник-мультипликатор из Санкт-Петербурга в начале 2021 года. Идея создания серии иллюстраций возникла благодаря проекту «славянского Lego» - избушке с Бабой-Ягой. Концепт появился на официальном сайте с идеями для конструктора и стал вирусным в России.