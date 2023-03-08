Полиция рассказала о состоянии здоровья мамы и двух детей, сбитых на «зебре» в центре Выборга

Здоровью матери и двух детей, сбитых на "зебре" в Выборге, ничто не угрожает. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Полиция рассказала о состоянии здоровья мамочки и ее двух детей, которых сбили на пешеходном переходе на Вокзальной улице в Выборге. Напомним, всю семью сбил водитель «Дэу». Девочку в коляске задело по касательной, она перевернулась. А вот мать с девятилетним сыном отлетели от удара на асфальт. Всех их госпитализировали на скорой помощи.

- Медики осмотрели женщину и ее детей, после чего отпустили. Ребенок в коляске в ДТП не пострадал. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Установлено, что за рулем иномарки находился 51-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина за рулем «Дэу» просто отвлекся. Пока неизвестно, что ему грозит. После ДТП он выбежал из авто и пытался оправдаться перед матерью и очевидцами, пока его не ругал только ленивый.