Маму с ребенком в коляске сбили на «зебре» на Вокзальной улице в Выборге

Пенсионер на иномарке влетел в маму с коляской на пешеходном переходе в центре Выборга. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Автомобиль влетел в маму и ее двух детей на пешеходном переходе на Вокзальной улице в Выборге. ДТП произошло около 10 утра в среду, 8 марта. Авария попала на камеру видеорегистратора. Запись опубликовали в сообществе «Интересные события в Выборге» во «Вконтакте». Судя по видео, водитель не смог сориентироваться при подъезде к «зебре» и сбил сына и мать. Девочка в коляске пострадала меньше всего, но ее задело по касательной и перевернуло.

К счастью, женщина серьезно не пострадала и первой кинулась на помощь дочке. Пока мама отряхивала ее от грязи и успокаивала, к ней подбежал сбитый сын. Тут же к семье сбежались все очевидцы, чтобы вызвать скорую и предложить хоть какую-то помощь. Водителем, судя по записи, оказался пенсионер. Мужчина в шоке пытался оправдаться и опирался руками на согнутые колени, пытаясь прийти в себя.

Женщина плакала от боли, сын держался молодцом. Девочка в коляске серьезно не пострадала. Фото: vk.com/vyborg_interesting

- Живы, но последствия неизвестны, - рассказал в комментариях жительница Выборга Мария. – Я оказалась сегодня в приемном покое местной больницы. При мне привезли эту женщину на скорой в с двумя детками. Женщина плакала от боли, дети просили маму не плакать. На тот момент не знала, что привезли их после ДТП. При этом одежда у них была испачкана, а также коляска.

Добавим, что полиция проводит проверку по факту ДТП. Официальной информации об аварии пока не поступало.

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Очевидцы сообщают о пострадавших (подробности)