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НовостиОбщество8 марта 2023 17:02

Спасатели эвакуировали с Ладожского озера двух заблудившихся рыбаков

О потерявшейся на льду паре сообщили сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти
Элеонора КУРЮМОВА
Спасатели эвакуировали двух рыбаков с Ладожского озера. Фото: vk.com/acclo

Спасатели эвакуировали двух рыбаков с Ладожского озера. Фото: vk.com/acclo

Двое мужчин, вопреки предупреждениям экстренных служб, 8 марта выбрались на лед Ладожского озера и заблудились. Спасатели города Новая Ладога оперативно среагировали на обращение и вскоре обнаружили пострадавших. Путешественников доставили на берег к их автомобилю.

– В регионе бушует сильный ветер, а также местами метель. Выходить на лед в такое время небезопасно! – вновь повторили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Ранее spb.kp.ru писала об эвакуированных со льдин на Финском заливе 83 рыбаках, успевших подрейфовать на воде. Спасатели сетуют, что так и выходит, что кто-то отдыхает, игнорирует сообщения и предупреждения. А кто-то несет дежурство, чтобы вытащить «потеряшек» со льда. Нарушителям грозят штрафы.