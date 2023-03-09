Уголовное дело возбудили на африканских мигрантов за избиение и издевательство над мальчиком в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело на группу африканских мигрантов за издевательства над школьником. Об этом в ведомстве сообщили 9 марта 2023 года. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на эту историю и потребовал разобраться.

- В соцсетях появилась информация о нападениях группы мигрантов из одной из африканских стран на несовершеннолетних, нанесении им побоев и краже имущества в Выборгском районе Петербурга, – сообщила пресс-служба СК России.

Так, в комитете по Петербургу узнали, что с 1 ноября 2021 года по 26 января 2023 года 14-летний школьник систематически подвергался избиению и издевательству со стороны группы мигрантов. По факту возбуждено дело об истязании.

Сейчас проводится расследование. Кроме того, проверяется имеющаяся информация о совершении ряда других аналогичных преступлений на территории Выборгского района.