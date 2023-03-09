Количество аттестованных гидов и экскурсоводов в Петербурге резко выросло в пять раз

Количество аттестованных гидов и экскурсоводов в Петербурге растет к началу туристического сезона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге число заявок на аттестацию от гидов и экскурсоводов резко выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Осенью 2022 года заявку на аттестацию подавали около 20-30 человек в месяц. Однако в наступившем году число желающих выросло в несколько раз. К примеру, в январе их было уже 80, а в феврале даже более 100.

Власти считают, что это связано с культурными особенностями региона. В Петербурге не за горами туристический сезон, - то есть для гидов и экскурсоводов будет прекрасная возможность заработать.

- Как и ожидалось, в преддверии нового туристского сезона наблюдается волна переаттестаций. На начальных этапах процедура проводилась не чаще двух раз в месяц. В связи с возросшим спросом она стала еженедельной, - цитирует пресс-служба гендиректора Городского туристско-информационного бюро Юрия Богданова.

Ближайшая аттестация состоится 14 марта 2023 года.

Ранее spb.kp.ru сообщала, что более 80 гидов Санкт-Петербурга попросили председателя городского Законодательного собрания Александра Бельского проголосовать против изменения границ исторических зон города.