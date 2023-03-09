Туристы могут заплатить до 500 млн рублей в казну Петербурга после введения курортного сбора

Эксперты из АТОР подсчитали, что курортный сбор принесет в бюджет Петербурга до 500 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 500 миллионов рублей курортного сбора могут заплатить гости Санкт-Петербурга в 2023 году, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с ТАСС.

По его подсчетам, эта сумма составит 0,04-0,05% от доходов городского бюджета.

- Мой прогноз по сумме собранных денег на 2023 год - 400-500 миллионов рублей. В то же время бюджет Санкт Петербурга в 2023 году впервые превысит 1 триллион рублей. Сбор составит 0,04-0,05% доходов бюджета, - сказал Ромашкин.

Тем не менее, считает вице-президент АТОР, это может негативно сказаться на культурном имидже города и создаст некоторые трудности при заселении туристов в отели. Однако эти процессы, по мнению Ромашкина, существенно не повлияют на турпоток.

Напомним, что с 1 августа 2023 года в Петербурге в рамках социального эксперимента введут курортный сбор в размере 100 рублей, который будут платить совершеннолетние лица, проживающие в гостиницах или других жилых помещениях, пригодных для временного проживания более 24 часов.