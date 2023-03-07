Курортный сбор для туристов введут в Петербурге с 1 августа

Туристический сбор введут в Петербурге с 1 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге собираются ввести курортный сбор. Проект уже направлен на рассмотрение антикоррупционной экспертизы. Если он будет принят, то сбор начнет действовать с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года. Это означает, что туристам, которые приехали посмотреть на Северную столицу, а также посетить музеи, театры и многие другие интересные места города, придется платить еще дополнительно.

- Эксперимент проводится на всей территории Санкт-Петербурга с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года, - пояснили в документе правительства города.

Так, курортный сбор будет взиматься лишь с совершеннолетних туристов, которые приехали в Петербург и проживают в гостинице, хостеле или съемной квартире более 24 часов. Размер сбора установлен - 100 рублей за сутки фактического проживания в отеле. Важно, что сбор не будет распространяться на ветеранов, инвалидов войны, граждан, награжденных знаками героев, инвалидов I и II групп, малоимущих семей, больных туберкулезом, тех, кто прибыл в город на лечение, а также многих других, кто попадает под различные льготы, а также те, кто приехал для постоянного жительства в Петербург.

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