МЧС предупредило о похолодании до -20 градусов 10 марта в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 10 марта. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В ночь на 10 марта в Петербурге ожидается похолодание до -20 градусов. На дорогах будет гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, предстоящая ночь может стать самой холодной в этом году, несмотря на то, что наступила весна.

Ранее температура воздуха всего четыре раза опускалась ниже 15 градусов. А самая холодная ночь до этого была зафиксирована в январе. Тогда столбик термометра опустился до минус 17,3 градусов.