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НовостиПроисшествия9 марта 2023 14:21

Пожар произошел в сауне на Сергиевской улице в Петербурге

Огонь тушили 10 спасателей
Александра ТАЙБАТРОВА
Сауна горела в Петербурге.

Сауна горела в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 9 марта загорелась сауна на Сергиевской улице. Сообщение о пожаре поступило в 13:44. На тушение пожара выехали две единицы пожарной техники и 10 спасателей, о чем информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- На месте было установлено, что в сауне площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади 10 квадратных метров, - уточняют в ведомстве.

В 14:14 пожар в сауне локализовали. За медицинской помощью в результате происшествия никто не обращался.

Ранее 9 марта 2023 года в Санкт-Петербурге произошел еще один пожар: у «Форда Мондео» выгорел моторный отсек на набережной Обводного канала. Звонок в службу спасения поступил в 06:59, а в 07:35 пожар потушили. Здесь тоже обошлось без пострадавших. В отличие от пожара в Ленинградской области 8 марта. Тогда в поселке Мга женщина сгорела заживо в сарае на своем участке.