Самолет, летевший из Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам

В Пулково по техническим причинам вернулся самолет, летевший в Ижевск. Фото: flightradar24.com

Boeing 737 авиакомпании Ижавиа, который летел в Ижевск из Санкт-Петербурга, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. На его борту находилось 88 человек и четыре члена экипажа. Борт находился на высоте около трех тысяч метров над городом.

- Самолет авиакомпании «Ижавиа», рейс Санкт-Петербург – Ижевск, возвратился в аэропорт вылета по технической причине. Посадка произвели в штатном режиме, сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Проверку инцидента проводит транспортная прокуратура.

Напомним, что ранее расходились слухи о том, что прямо во время полета борт загорелся - отказал двигатель. Якобы туда попали птицы. Но позже это не подтвердилось.