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НовостиПроисшествия9 марта 2023 14:25

Версия с попаданием птицы в двигатель самолета, внепланово севшего в Пулково, не подтвердилась

На борту самолета находились 88 пассажиров
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Самолет экстренно сел в Пулково. Фото: Flightradar24

Самолет экстренно сел в Пулково. Фото: Flightradar24

После экстренной посадки самолета в аэропорту Пулково Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Напомним, борт авиакомпании «Ижавиа» направлялся в Ижевск из Петербурга. Но по технической причине было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, на борту самолета находились 4 члена экипажа и 88 пассажиров. По предварительной информации, никто из них не пострадал в происшествии. Сейчас для пассажиров готовят резервное воздушное судно.

Ранее сообщалось, что причиной случившегося стали птицы, которые попали в двигатель самолета. Однако источники spb.kp.ru не подтвердили эту версию.